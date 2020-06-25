Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Hindistan'da etkili olan muson yağışları sırasında yıldırımların isabet ettiği 83 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

25.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:28

Hindistan'da şiddetli yağışlar sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu 83 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Hükümet yetkilisi Upendra Pal, yaptığı açıklamada, gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Bihar eyaletinin çeşitli kesimlerine yıldırım düştüğünü belirtti.

10 KİŞİNİN HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 83 kişiden 13'ünün Gopalganj bölgesindeki çiftliklerde çalışanlar olduğunu bildiren Pal, diğer kişilerin ise eyaletin farklı bölgelerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Pal, yaralanan 10 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

GEÇEN YIL 39 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bihar eyaletinde, Temmuz 2019'da şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Güney Asya'da haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.