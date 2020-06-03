Hindistan cevizi yağı nasıl sürülür?

Hindistan cevizi yağının birçok kullanım alanı vardır. Bu sebeple hindistan cevizi yağının cilde, saça veya yaraya farklı kullanım şekilleri mevcuttur.

Hindistan cevizi yağı saça sürülür mü?

Saçın ihtiyaç duyduğu nem, vitaminler hindistan cevizi yağının içerisinde bulunmaktadır. Doğru kullanım ile saçlarınız çok parlak görünür. Ayrıca, hindistan cevizi yağı saç derisine hava aldırır.

Hindistan cevizi yağı ile saç maskesi

Hafif nemlendirdiğiniz saçlarınıza hindistan cevizi yağını güzelce ve ince bir katman olacak şekilde yedirin. Saç derisine masaj yaparak sürerseniz, kan akışı hızlanacaktır böylece daha iyi sonuç elde edebilirsiniz.

Bakım kremi gören hindistan cevizi yağını 30-35 dakika sonra su ile güzelce durulayın. Maske kullanarak saç diplerinizi nemlendirebilirsiniz ve saçlarınızın daha güçlü çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağını başka maddelerle karıştırarak da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı çay ağacı yağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırarak da kullanabilirsiniz.

Saçınızda bir gece bekletmeniz çok iyi bir yöntem değildir. Yarım saat en uygun süredir. Yağlı saç diplerini nemlendirerek hava aldırır. Kuru saçın yağ dengesini ayarlar.

Hindistan cevizi yağı cilde sürülür mü?

Hindistan cevizi yağını yüzünüzü yağlandırmadan, nemlendirir. İçinde bulunan C,E ve K vitaminleri cilde ihtiyaç duyduğu bakımı yapmaktadır. Yüzünüzde parlak bir görünüme ve yumuşak bir dokuya sahip olmak isterseniz hindistan cevizi yağını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Doymuş yağ sayesinde cilde gerekli nemini veren hindistan cevizi yağının kullanımı dengeli tutulmalıdır. Yoğun kullanımı sonucunda yağlar cildi yağlandırabilir.

Doğal bir yüz bakım mucizesi

Kuru ciltler için doğal bir nemlendirici olan hindistan cevizi yağını duştan sonra cildinize uygulayabilirsiniz. Sadece kuru bölgeye kullanarak daha iyi sonuç alabilirsiniz. Cildinizin yağlı bölgelerine sürmekten kaçının.

Çay ağacı yağı serumu ile karıştırarak da kullanabilirsiniz. Yağın ağırlığını inceltecek olan serum ile daha ferah ve temiz bir sonuç elde edebilirsiniz.

Makyaj temizliği için hindistan cevizi yağı kullanımı

Makyajlı yüzünüze bir miktar yağı yedirerek sürünüz, birkaç dakika beklettikten sonra pamuk yardımıyla yağı temizleyiniz ve durulayınız. Yüzünüz yumuşak ve tertemiz olacaktır.

Kurumuş ve çatlamış dudaklar için hindistan cevizi yağı

Yenilebilir bitkisel yağ olan hindistan cevizi yağı dudaklarınız için çok faydalıdır. Bal ile de karıştırarak kullanabileceğiniz maske ile dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz.

1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırarak, dudaklarınıza masaj yaparak sürün.

Hindistan cevizi yağı yaraya sürülür mü? Hindistan cevizi yanığı tedavi eder mi?

İçeriğinde dezenfektan, antimikrobiyal özellikler bulunan hindistan cevizi yağı deri rahatsızlıkları için çok faydalıdır.

Hindistan cevizi yağı ile belirgin yara izlerinin görünümünden kurtulabilirsiniz. Bol miktarda yağı yara üzerine sürerek ovalayın ve iyice yedirin. Günde 2 kere kullanarak yapacağınız bu işlem sonucunda yara izinin küçüldüğünü göreceksiniz. Düzenli ve uzun kullanım sonucu yara izi tamamen görünmez olacaktır.

Hindistan cevizi yağı egzama tedavisinde kullanılır mı?

Egzamalı bölgeyi nemlendirmek kaşıntıyı azaltmak için önemlidir. Hindistan cevizi yağı ile yağlandırmadan nemlendirir böylece egzama için doğal bir tedavi yöntemi olur.

Hindistan cevizi yağı yaraları ve yanıkları tedavi etmede çok başarılıdır. Deri ve cilt hastalıklarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

%100 doğal hindistan cevizi yağı, laurik ve kaprilik olan iki orta yağ asidi açısından çok zengindir. Bu asitler sayesinde cilt altındaki iltihabı azaltır ve daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

Antioksidan bileşeni sayesinde güneş kremi ve cilt için nemlendirici görevi görür.

%100 doğal soğuk sıkım olarak üretilen hindistan cevizi yağı ile cildinize, saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı yapabilirsiniz. Yara tedavi etme özelliği olan hindistan cevizi yağı ile yara izlerinizden, kuru ve çatlamış deriden kurtulabilirsiniz.