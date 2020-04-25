Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını dolayısıyla ülkeler, salgının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağına başvuruyor.

Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ise çoğu zaman Türkiye'de olduğu gibi para cezası kesilirken bazen farklı cezalandırma yöntemlerine de başvuruluyor.

SÖZDE KORONALI HASTANIN OLDUĞU AMBULANSA BİNDİRME CEZASI

Hindistan'dan polisler, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşları, kollarından tutarak koronavirüslü olduğunu söyledikleri hastanın bulunduğu ambulansa bindirdi.

Ancak vatandaşlar, hasta koronavirüs taşıdığı için ambulansa binmek istemeyince ortaya komik görüntüler çıktı. İşin ilginç yanı ise; ambulanstaki sözde hasta koronavirüs taşımıyordu. Polisler, vatandaşları korkutmak için böyle bir oyun kurgulamıştı.