Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, koronavirüs kısıtlamaları sonrası kendisini Bodrum'a attı. Türkbükü'nde tekneyle gezintiye çıkan Hilal Altınbilek, iş adamı David Nahmiyas ile bir araya geldi. İkili uzun süre sohbet etti. İki ismin bir aradayken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada bolca konuşuldu.

ARADA AŞK MI VAR?

Son olarak, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Züleyha karakterini canlandıran oyuncu, izleyenlerden tam not aldı. Kısıtlamaların kalkmasıyla, Bodrum'da bir araya gelen iki ünlü ismin fotoğrafı ise merak uyandırdı. Çiftin aralarında aşk olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.