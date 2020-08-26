Hiç görmediği eşi ile evlendi iki çocuğu oldu

Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce görme yeteneğini kaybeden Murat Dizibüyük (37), hiç görmediği ve kendisi gibi görme engelli eşi ile evlendikten sonra dünyaya gelen iki çocuğuyla mutlu bir hayat sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Süleymann Şah Mahallesinde yaşayan Dizibüyük çifti görme engelli olarak yaşamlarını sürdürüyor. 15 yıl önce askerde yaşadığı bir rahatsızlık sonrası görme yeteneği kaybolan Murat Dizibüyük, 11 yıl önce kendisi gibi görme engelli eşi ile evlenerek hayatlarını birleştirdi. Eşi Münevver Didem ile evlendikten sonra Aziz Mahmut (10) ve Ümmüzer (6) isimli çocukları dünyaya çift yaşadıkları mutlu hayatları görenlerin ilgisini çekiyor.

Gözleri gördüğü dönemde aşçılık yapan Dizibüyük, ev işlerinde eşine de yardım ediyor. Görmenin çok da önemli olmadığını söyleyen Dizibüyük, eşini ve çocuklarını cennette görmek istediğini söyledi.

Dizibüyük, "Askerlik vazifemi yaparken bir kaza geçirdim ve gözlerimi kaybettim 15 yıldır görmüyorum. Emekliyim ve gaziyim şuanda da çocuklarım ve ailemle hayatımı sürdürüyorum. Eşimle 2009 yılında tanıştık ve 2010 yılında hayatımızı birleştirdik. Allah'a hamd olsun güzel bir hayatımızı, çocuklarım ve eşimle zaman zaman gezerek yaşıyoruz. Eşimizle görmeden evlendik ve insanın biraz yüreği, merhamet ve samimiyeti çok önemli. Sevgi, görmekten de çok önemli. Sevgi görsellikten ve görmekten de daha fazlasıdır. Ben görmeden de çocuklarımı eşimi çok seviyorum. Ama görmek isterim inşallah görmek isterim. 'Optik neorik' diye bir rahatsızlık benimki. Gözün arkasındaki sinirlerle ilgili ve şuanda dünyada bunun bir tedavisi yok ve yeni yeni biyonik göz tedavileri var ama çok etkili değil. Aslında gözlerimi kaybedince çok ilginç şeyler yaşadım. Şoförlük ve aşçılık yaptım ve gözlerimi kaybettikten sonra bir arkadaşımın refakati ile 5 dakikalığına otomobil kullandım" dedi.

Yüzde 15 görme engelli Münevver Didem Dizibüyük ise, "Günlerim çocuklarıma eğitim ve hayatımı onlara adadım. Benim gözlerim doğuştan ve bakar kör olarak dünyaya gelmişim ama şu anda yüzde 15 görüyorum ve oda bana yeterli" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ