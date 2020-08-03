Heung-Min Son'dan dikkat çeken evlilik sözleri: Üst düzey futbol oynadığım sürece evlenmeyeceğim

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, futbolu bırakmadan önce evlenmeyeceğini söyledi.

The Guardian'a konuşan Son, "Babam, bana 'Futbolu bırakmadan evlenme. Evlenirsen önce eşin ve çocukların, sonra futbol gelir.' dedi. Düşündüm ve onu haklı buldum" dedi.

"ÜST DÜZEY FUTBOLDAN DÜŞÜNCE EVLENEBİLİRİM"

Koreli yıldız, "Ben üst düzey futbol oynadığım sürece evlenmeyeceğim. Daha ne kadar bu seviyede kalabilirim bilmiyorum. Ancak, futbolu bırakınca ya da 33-34'ünde üst düzey futboldan düşünce evlenebilirim. Çünkü, önümde hala uzun bir hayat kalmış olur." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Heung-Min Son, bu sezon Tottenham formasıyla 41 maça çıktı ve 18 gol atıp 12 asist yaptı.