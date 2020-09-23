HES kodu nedir? Hes kodu nasıl alınır? HES kodu ne işe yarar? E devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama!

İstanbul'da 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren kamu kurumlarına randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olacak HES kodu nedir? HES kodu nerelerde kullanılır? HES kodu ne işe yarar?

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NERELERDE KULLANILIR?

Valilik,

Kaymakamlıklar,

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü,

Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü,

İlçe Nüfus ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası,

T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HES KODU NE İŞE YARAR?

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir.

E DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU NASIL ALINIR?

HES uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

SMS ÜZERİNDEN HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.