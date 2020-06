Her şeye rağmen gülümse!

Sevgili Dt. Alper Çıldır ile bizi bir araya getiren sevgili arkadaşım Şehnaz Erener'e; yazıya dökmede ki desteği için Dt. Begüm Atasoyu'na ve sevgili İrem Öktem'e çok teşekkürler.

COVID-19 sebebiyle içinde bulunduğumuz salgın günlerinde Diş Kliniği'ne gitmek sakıncalı mı? Virüs buluşma riski var mı?

Hastalığın sürdüğü bu dönemde her yerde olduğu gibi tabii ki diş kliniklerinde de virüs bulaşma riski var. Diş Hekimlerinin kullandığı havalı turlu döner aletler, aerosol oluşturarak Diş Hekimlerini de riskli meslek grubu içine sokmakta. Ama bu diş hekimine gidemeyiz demek değildir. Her diş hekimine gidemeyiz demektir. Kliniğinde gerekli önlemleri almış her Diş Hekimi'ne güvenle gidilebilir. Tüm tedavilerinizi de olabilirsiniz.

Salgın günlerinde Acil durumlardan hep bahsediliyor. Peki acil durum kapsamına giren tedaviler nelerdir?

Pandeminin başladığı ilk günden itibaren hafta içi her gün saat 10:00 – 15:00 arası her türlü tedbirimizi alarak kliniğimizde hasta bakıyoruz.

Ayrıca Haziran ayı itibarıyla kliniğimiz rutin çalışma düzenine geniş randevu aralıklarıyla geçecektir.

• Pulpal inflamasyondan yani dişin sinirinden kaynaklanan şiddetli diş ağrısı

• 20 yaş dişinden kaynaklı şiddetli ağrı

• Diş çekimi sonrası oluşan apse veya ağrı

• Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon

• Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş kırığı

• Dışardan gelen bir darbe veya kazalara bağlı dişlerde sallanma veya yerinden çıkma

• Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları / ülserasyonları ve büyük aft yaraları

• Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz ağız içinde kanamalar

• Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral / ekstraoral enfeksiyonlar

• Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri

• Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar

• Geçici restorasyon kaybı / kırıklarının ve hareketli protez vurukları

• Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda, dil ve yanakta yara ağrı durumları

• Çene eklemi kilitlenme problemleri ve ağız açmada güçlük

Kliniğinizde ne gibi tedbirler alıyorsunuz?

Randevu oluşturma esnasında Hasta Danışmanımız telefonda hastanın bilgilerini alıyor. Son 14 gün içinde kendisi veya yakınlarından birine Covid-19 teşhisi konulup konulmadığı, kendisinde Covid ile ilgili semptomları bulundurup bulundurmadığı sorgulanıyor. Hastamız yanında refakatçi getirmemesi ve randevu saatine uymaya özen göstermesi konusunda bilgilendiriliyor. Hastalar gelmeden önce kapı kolları ve hatta dış kapı zili dezenfekte ediliyor. Hastamız kliniğimize ilk geldiğinde elinde ateş ölçerle onu kapıda karşılayan Diş Hekimi Asistanımız'ı görüyor. Ateşi ölçüldükten sonra galoş, dezenfektan ve maske veriliyor. Randevularımızı saat başı olarak belirledik. Bekleme odasında 2'den fazla hasta kabul edemiyoruz. Hasta koltuğa oturduğunda %1'lik hidrojen peroksitle ağzını çalkalatıyoruz. Hidrojen peroksit ağız florasını dezenfekte ediyor. Hasta odadan çıktıktan sonra oturduğu diş ünitesi dezenfekte ediliyor ve oda havalandırılıyor. Sabah, öğle, akşam klinik ULV cihazıyla dezenfekte ediliyor böylece havayı bile güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Biz Diş Hekimleri olarak da kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyiyoruz. Tulum, cerrahi önlük, FFP3 maske, gözlük ve siperlik takıyoruz.

Bu dönemden sonra diş tedavilerinde ya da diş kliniklerinde ne gibi değişiklikler olacak?

Biz Diş Hekimleri zaten bulaşıcı hastalıkların bilincinde her zaman üst düzeyde sterilizasyon ve dezenfeksiyona dikkat eden bir meslek grubuyuz. Fakat bu dönemde toplum sağlığını korumak adına birtakım uygulamalar olacak. Artık kliniklere belli sayıda hasta alınacak. Bekleme salonlarındaki koltuklar 1,5 m arayla yerleştirilecek. Kliniğe ve hasta bakılan odaya refakatçi kabul edilmeyecek. Randevu saatleri konusu çok önemli olacak ve randevusuna geç gelen birisi diğer hastalarla karşılaşabilir düşüncesiyle kliniğe alınamayabilecek.

Evde olduğumuz bugünlerde diş sağlığı ile ilgili evde uygulayabileceğimiz kolay yöntemler var mı?

Günde en az 2 kere dişlerimizi fırçalamalıyız. Evde olduğumuz nispeten daha çok vaktimizin olduğu bugünlerde özellikle akşam dişleri fırçaladıktan sonra diş ipi kullanmayı ihmal etmemeliyiz. Şekerli besinlerden uzak kalmalıyız. Çocukların beslenme ve ağız bakım alışkanlıklarına daha da fazla özen gösterilmeliyiz.

Doğru diş fırçası ve macunu seçimi ile ilgili de bilgi alabilir miyiz sizden? Örneğin elektrikli diş fırçası kullanımını öneriyor musunuz?

Fırça seçiminde yumuşak kıllı fırçalar tercih edilmeli. Elektrikli diş fırçalarını tavsiye ediyorum. Daha etkin bir temizlik sağlıyor. Fırça başları diğer manuel fırçalara göre küçük olduğu için hareket kabiliyeti gerektirmeden en arka köşelere girip temizlemeyi sağlıyor. Fırçalamayı gerçekten kolaylaştırıyor. Macun seçerken florürlü macunlar tercih edilmeli. Florür, Diş Hekimi'ne gidişin sınırlı olduğu bu dönemde diş çürüğünün oluşmasını engelleyebilecek bir içeriktir.

Amalgam bildiğiniz gibi cıva içeren dolgulardır. Ağzınızda 1-2 adet amalgam dolgunuz varsa altında çürük yoksa diş ile kenar uyumu iyiyse söktürmeniz şart değil. Üç ve daha fazla sayıdaysa toksik doz önlemi için çıkarılmasını tavsiye ediyoruz. Amalgam sökümünde izlenen bazı protokoller var. Covid-19 önlemlerimiz gibi kişisel koruyucu ekipmanları giyiyoruz. Kliniğin tüm camları açılıyor ve ortam özel cihazlarla havalandırılıyor. Özel ağız içi aspiratörler ile civa buharı tamamen ortamdan çekiliyor. Dişe yerleştirilen lastik örtü ile cıva buharını hastamızın solumasını önlüyoruz. Hasta işlem öncesi ve sonrasında aktif karbonla gargara yapıyor. Bu prosedürleri uygulamayan kliniklerde amalgam sökümü yaptırmak hep sizin için hem de klinik için sakıncalıdır.

Diş tedavilerinde son dönem trendlerden bahsedebilir misiniz?

Son dönemde "Chairside" Diş Hekimliği ön planda. Artık geleneksel yöntemlerle ölçü değil de dijital ağız içi tarayıcılarla dişlerin ölçüsünü alıyoruz. Özellikle bulantı refleksi olan hastalar için Diş Hekimi'ne gitmek kâbus olmuyor. Zaman herkes için çok değerli. Klinikte geçirdiğiniz süreyi azaltacak uygulamalar daha ön planda. Aldığımız dijital ölçüyü bir kazıyıcıya aktararak 30-40 dakika içinde de dişi üretebiliyoruz. Böylece hastamızın laboratuvar için bekleme sürecini günlerden dakikalara indiriyoruz. Özellikle pandemi döneminde dijital diş hekimliği hastaların çok defa kliniğe gelmesini azaltmak için çok ideal bir yöntemdir. Siz koltukta otururken tüm porselen işlemleriniz tek seansta bitecek.

Eklemek istedikleriniz…

Bu süreçte hastalarımızdan gelmeden önce bizlere ulaşarak randevu almalarını rica ediyoruz. Çağrı merkezimizin covid-19 ile ilgili bilgi sorularını cevaplamaları ve randevulara tam saatinde gelmelerini rica ediyoruz. Kliniğimize geldiklerinde personelimizin aldığı önlemlere uymalarını rica ediyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bizim kliniklerimizde de…