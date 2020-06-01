Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları

ABD'de polis memuru tarafından boğarak öldürülen Floyd'un slogana dönüşen "Nefes alamıyorum" söylemi ülke çapında yüz binleri sokağa döktü ve ülkenin neredeyse tüm kentlerini savaş alanına çeviren protestolar baş gösterdi. Floyd'un ölümüyle sonuçlanan olay ise, 20 dolarlık bir banknot yüzünden patlak verdi ve ihbar edilmesiyle ölümü arasındaki süre 28 dakika olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Floyd'un gözaltına alınıp bilincini yitirmesine kadar geçen sürenin toplamda 8 dakika 46 saniye olduğu öğrenildi.

SAHTE 20 DOLARLA SİGARA ALDI

Floyd, 25 Mayıs günü Minneapolis'teki Cup Foods isimli marketten bir paket sigara aldı. Dükkanın bir çalışanı, Floyd'un kendisine verdiği 20 dolarlık banknotun sahte olduğu gerekçesiyle polise ihbarda bulundu.

Saatler 20.01'i gösterdiğinde 911'i arayan çalışan, sigaraları geri istediğini ama müşterinin iade etmediğini, aynı zamanda müşterinin 'sarhoş' gibi göründüğünü ve 'kendini kontrol edemediğini' iddia etti. Saat 20.08'de olay yerine iki polis geldi. Floyd bu sırada, köşeye park edilmiş bir arabada iki başka kişiyle birlikte oturuyordu.

"POLİS NEDEN SİLAHINI ÇIKARDI?" SORUSU YANITSIZ KALDI

İki polis arabaya yaklaştı; memurlardan Thomas Lane silahını çıkarıp Floyd'dan ellerini göstermesini istedi. Savcılık raporunda, polis Lane'in bu sırada neden silah çıkardığı sorusu yanıtsız kaldı. Savcılık raporunda, "Lane, Floyd'u arabadan çekip çıkardı" denilirken, Floyd'un da 'kelepçelenmeye karşı aktif olarak direndiği' belirtildi.

İTİŞME YAŞANDI

Ancak görüntüler ve açıklamalara göre, bu noktada kelepçelenen Floyd daha fazla direnmedi. Lane ise 'sahte para kullanmak' suçundan gözaltına alındığını söyledi. Polisler bu noktada Floyd'u kendi araçlarına bindirmeye çalışırken ufak bir itişme yaşandı.

20.14'TE BEDENİ KATILAŞTI

Saat 20.14'e geldiğinde, savcılık raporuna göre, "Floyd'un bedeni katılaştı, yere yığıldı ve polislere 'klostrofobik' hissettiğini söyledi."

20.19'DA HAYATINI KAYBETTİ

Floyd'un boğazına diziyle bastıran Chauvin olay yerine bu noktada geldi. O ve diğer iki polis Floyd'u yeniden araca bindirmeye çalıştı. Saat 20.19'da ölümüne sebep olan Chauvin, Floyd'u çekti, Floyd yere düştü. Kelepçeli olarak, yerde yüzüstü yatıyordu. Görgü tanıkları, sosyal medyada yayılan o görüntüleri çekmeye başladı.

8 DAKİKA 46 SANİYE SÜRDÜ

Chauvin sol dizini, fiziksel açıdan iyi olmadığı görülen Floyd'un boynuna dayadı. Floyd'un "Nefes alamıyorum", "Lütfen, lütfen" dediği, annesini çağırdığı bu anlar 8 dakika 46 saniye boyunca sürdü.

Savcılık raporuna göre, yaklaşık altıncı dakikada Floyd tepki vermemeye başladı. Görüntülerde, tanıkların bu noktada nabzını kontrol etmeleri için polise yalvardığı duyuluyordu.

NABZI KONTROL EDİLİRKEN DE DURMADILAR

Rapora göre, polis memurlarından JA Kueng, Floyd'un sağ bileğinden nabzını kontrol etti ve 'tespit edemedi'. Ancak polisler geri adım atmıyordu. Saat 20.27'ye geldiğinde, Chauvin dizini Floyd'un boğazından çekti. Floyd sedyeyle Hennepin Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık bir saat sonra öldüğü açıklandı.