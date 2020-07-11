Temizlik görevlileri hem dans etti hem çöp topladı! O anlar kamerada
Bağcılar'da çekilen görüntüde, çöp kamyonunda bulunan 2 temizlik görevlisi arkadan gelen araçta çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynamaya başlıyor.
11.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:14
İstanbul Bağcılar'da bir sokaktan geçen çöp kamyonda bulunan 2 temizlik görevlisi, arkadan gelen araçta çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynadı. O anlar araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ O ANLARI KAYDETTİ
Bağcılar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan iki kişi, çöp toplama kamyonu ile ara sokaklardaki çöpleri toplamaya başladı. Kamyonun arkasından gelen otomobil sürücüsünün dinlediği şarkıya iki temizlik görevlisi ayak uydurup oynamaya başladı. Kamyonun arka kısmında hem oynayan hem de sokaktaki çöpleri toplayan iki işçinin o anları, araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.