HDP Eş Genel Başkanı Sancar, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili partisini savundu: Sorumlu değiliz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonda 2014 yılında 6-8 Ekim tarihlerin yaşanan olaylarla ilgili 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi gözaltına alınanlar arasında Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Biligen gibi HDP'nin önemli isimleri de yer aldı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, gözaltılarla ilgili "6-8 Ekim olaylarının sorumlusu partimiz değildir" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamındaki göz altılarla ilgili açıklama yaptı.

"HDP'Yİ ETKİSİZLEŞTİRME ÇABASI NAFİLEDİR"

Operasyonda, eski HDP milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Sancar, 2014 yılındaki Kobani olaylarıyla ilgili "6-8 Ekim olaylarının sorumlusu partimiz değildir. Bu olayda partimizin sorumluluğunu ortaya koyacak hiçbir delil yoktur. HDP'yi etkisizleştirmeye, mümkünse bitirmeye azmetmiş görünüyorlar; ama bu çaba nafiledir. Arkamızda halkımızın desteği, yüreğimizde inancımız ve mücadelemizde haklılığımız devam ettikçe hiçbir güç HDP'yi alt edemeyecektir. Kimsenin moralini bozmasına gerek yok. Umutsuzluk bizim kitabımızda yazmaz. Mücadele ve kararlılık, inanç ve haklılık, varlık temelimizdir. Yolumuz açıktır, bu ülkeye barışı, demokrasiyi ve adaleti bizler getireceğiz. Biz buna inanıyoruz" dedi.

Daha önce başka arkadaşlarının da Kobani olayları nedeniyle soruşturma ve yargılama kapsamına alındığını hatırlatan Sancar, bunların bazılarının beraat ve takipsizlik kararıyla sonuçlandığını söyledi.