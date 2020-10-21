Hazır asker imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak
21.10.2020 23:21 | Güncelleme: 22.10.2020 08:01
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Saçlarını önce beyaza boyayan sonra kısacık kesen Tilbe, bu kez de peruk taktı. Tilbe'nin yeni imajı ise çok konuşulacak gibi duruyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe, imaj değiştirdi. Yıldız Tilbe'nin peruklu imajı hayranları tarafından oldukça beğenildi.
"HAZIR ASKER"
Şarkıcı Yıldız Tilbe, saçlarını kısa kestirmişti. 54 yaşındaki Tilbe, yeni görüntüsünü "Hazır asker" notuyla paylaşmıştı. Yıldız Tilbe'nin yeni imajı takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.
"BEYAZ YAPAMADILAR"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de saçlarını sarıya boyatan Tilbe, "Beyaz olayım dedim. Beyaz yapamadılar. Sarı saçta kaldım" ifadelerini kullanmıştı.