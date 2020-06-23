Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı

Erzurum'un İspir ilçesinde saldırgan ayıdan kaçan kuzenler Ahmet Kara ve Yusuf Kara, dağlık alanda yuvarlanarak yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde sıyrıklar olan kuzenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

23.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:38

Erzurum'da hayvanlarını otlatan 2 kuzene ormanda ayı saldırdı. Ayıdan korkarak hızla kaçmaya çalışan kuzenler, dağlık alanda yuvarlanarak yaralandı.

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KUZENLER KORKARAK HIZLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay, İspir ilçesi Sırakonaklar Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanında hayvan otlatan kuzenler Ahmet Kara (25) ve Yusuf Kara (28) saatin ilerlediğini görünce hayvanlarını ahıra götürmek istedi. Ormanlık alanda hayvanlar ile ilerleyen kuzenler o sırada ağaçların arasından ses duydu. Çıkan sesin ardından bir ayının kendilerine doğru geldiğini gören kuzenler korkarak hızla kaçmaya çalıştı. Ormanlık alandan çıkıp dağlık alanda ayıdan kaçan kuzenler yuvarlanarak yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kuzenler mahalleye ulaştıktan sonra ise İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde sıyrıklar olan kuzenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.