Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı
Aksaray'da hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna tavana asılı şiş saplandı.
24.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:54
Aksaray'da hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren Filiz Akyüz'ün burnuna tavana asılı şiş saplandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Akyüz'ün burnunun sağ bölümüne saplanan şiş çıkartıldı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde meydana geldi. Filiz Akyüz, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için ahıra girdi. Işığı yakmak isterken yanlışlıkla elinin dokunduğu daha önceden tavana asılı şiş düşüp burnuna saplandı.
ŞİŞ, AMELİYATLA ÇIKARILDI
Kanlar içinde kalan Akyüz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akyüz'ün burnunun sağ bölümüne saplanan şiş çıkartıldı.