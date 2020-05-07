Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesinde sahurdan sonra hayvanlara yem vermek için ahıra giden kadın, eve döndüğünde 67 yaşındaki eşini boğazı kesili halde ölü buldu.

112 ACİL SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, bugün sabah saatlerinde Gercüş'e bağlı Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. 67 yaşındaki M.K.'nın eşi, sahurdan sonra hayvanlara yem vermek için ahıra gitti. Hayvanlara yem verdikten sonra içeriye gelen kadın, eşini boğazı kesili halde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 67 yaşındaki M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 112 sağlık ekipleri tarafından M.K.'nın cansız bedeni, Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPTA İNCELEME BAŞLATILDI

Burada yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Batman'a gönderilirken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.