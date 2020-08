Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu

Bir süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen, hayata gözlerini yumdu. 42 yaşındaki spikerin ölüm haberi, sevenlerini ve iş arkadaşlarını yasa boğdu.

Emre Gönlüşen, amansız hastalığa yakalandıktan sonra mücadelesini bırakmamış ve hayata tutunmak ve kariyerini sürdürmek için büyük çabalar göstermişti. Gönlüşen'in kanser süreciyle ilgili bir panelde söyledikleri sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Emre Gönlüşen süreci şöyle özetliyordu;

Kayserispor-Galatasaray maçı dönüşüydü. Gece karnımda ağrı devam ediyordu. Doktor kuzenimi aradım, durumu anlattım. Problem apandisit miydi, kum mu döküyordum. Tomografi çektiler ve kolon duvarında kalınlaşma tespit ettiler. İki gün sonra doktorlar bana kanser olduğumu söylediler. Bu pek iyiye işaret değildi.

"SU İÇMEK, NEFES ALMAK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİYDİ"

O an hayatım değişti. O zamana kadar aklımdaki şey; acaba hangi seyahate gideceğim, insanlar benim maç anlatımımı beğenecek mi? Buydu.

Ağır bir ameliyat geçirdim, uyandığımda yoğun bakımdaydım. Hemşire hanıma "Azıcık su alabilir miyim?" dedim. Bana "Hayır Emre bey vermemem, yasak" dedi. Şırıngaya birazcık su aldı, dudaklarımı ve ağzımı ıslattı. O günden beri suç içmenin, nefes almanın, hatta tuvalete gitmenin dünyanın en güzel şeyi olduğunu düşünüyorum. Sağlığınız yerindeyse dünyada hallolmayacak hiçbir şey yok. Sir Paul Mccartney'nin de söylediği gibi "Let it be" yani "Boş verin gitsin."

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çaldı. Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girdi. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yaptı.

Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV 8'e deneyimlerinden bahsederek mail attı. TV 8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen, ayağının tozuyla İnter Milan maçını anlatmış ve beğenilince işe resmen başladı.

Emre Gönlüşen bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirdi. Spor tutkusu haricinde sıkı bir müzik takipçisi olan Gönlüşen, Beatles ve Rolling Stones hayranıydı. Bir süredir kanser tedavisi gören Emre Gönlüşen 9 Ağustos 2020 tarihinde hayata gözlerini yumdu.