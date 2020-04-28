Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul Esenyurt'taki PTT şubesi önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Esenyurt PTT Şubesi önünde dün görülen yoğunluk bugün de sürüyor.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için çok sayıda kişi PTT şubesine geldi. Metrelerce kuyruk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çok sayıda polis, kuyruk boyunca kalabalığın sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı. PTT önündeki kuyruk havadan fotoğraflandı.