Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbullu vatandaşlar dolu yağışından olumsuz etkilenmemek için hazırlıklar yaptı. Sabahın ilk saatlerinde uyarılar art arda yapılırken, İstanbul'da henüz olumsuz bir durum yaşanmadı. Vatandaşlar hava durumu haberlerini yakından takip ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Muammer Bil, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA YEREL BİR YAĞIŞ OLACAK"

Muammer Bil, bu seferki dolunun İstanbul'da çok etkili olmayacağını belirtti. Bil, dolu yağışının geçmiş dönemde olduğu gibi şiddetli olmayacağını, beklenen yağışının daha yerel bir yağış olacağını vurguladı.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Öte yandan, Ekim, kasım, aralık aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı yönünde tahminde bulunan uzman isim, yarın da İç Anadolu'nun iç kesimlerinde lodosun beklendiği belirtildi.