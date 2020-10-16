Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve teknik direktör koronaya yakalandı

Hatayspor'da koronavirüs vakaları devam ediyor. Daha önce 6 futbolcusu koronavirüse yakalanan Akdeniz ekibinde futbolcularda görülen vaka sayısı 17'ye yükseldi.

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın ve 1 kulüp çalışanın da korona testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili, "6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin koronavirüs testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda koronavirüs virüsüne rastlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

RAKİP ERZURUMSPOR

Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü saat 13.30'da Erzurumspor'u konuk edecek.