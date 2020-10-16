Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve teknik direktör koronaya yakalandı
16.10.2020 18:35 | Güncelleme: 16.10.2020 18:56
Hatayspor'da 11 futbolcu daha koronaya yakalandı. Ayrıca Akdeniz ekibinin teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha önce 6 futbolcunun virüse yakalandığı Hatay'da futbolculardaki toplam sayı 17 oldu.
Hatayspor'da koronavirüs vakaları devam ediyor. Daha önce 6 futbolcusu koronavirüse yakalanan Akdeniz ekibinde futbolcularda görülen vaka sayısı 17'ye yükseldi.
Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın ve 1 kulüp çalışanın da korona testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili, "6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin koronavirüs testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda koronavirüs virüsüne rastlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
RAKİP ERZURUMSPOR
Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü saat 13.30'da Erzurumspor'u konuk edecek.