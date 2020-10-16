Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve teknik direktör koronaya yakalandı

Hatayspor'da 11 futbolcu daha koronaya yakalandı. Ayrıca Akdeniz ekibinin teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha önce 6 futbolcunun virüse yakalandığı Hatay'da futbolculardaki toplam sayı 17 oldu.