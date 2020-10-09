Bölgedeki vatandaşlar çekip gönderdi! İşte Hatay'daki yangının ciddiyetini en iyi anlatan video

Hatay'da İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde yerleşim alanlarının olduğu bölgeye sıçradı. Yangında biri çocuk 8 kişi yaralandı; 2 apartman, 4 iş yeri ve 2 araç etkilendi.

Bölgeden bir vatandaşın çekip gönderdiği görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde yerleşim alanlarının, ağaçların yandığı ve yoğun bir duman görülüyor. Aynı zamanda vatandaşların yangın sebebiyle yaşadığı panik anları da kamera tarafından kaydedildi.