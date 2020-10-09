Bölgedeki vatandaşlar çekip gönderdi! İşte Hatay'daki yangının ciddiyetini en iyi anlatan video
09.10.2020 14:36 | Güncelleme: 09.10.2020 15:10
Hatay'da sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, hala söndürülemedi. Yangının ciddiyetini bölgeden bir vatandaşın çektiği videoda tüm çıplaklığı ile gözler önüne serildi.
Hatay'da İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde yerleşim alanlarının olduğu bölgeye sıçradı. Yangında biri çocuk 8 kişi yaralandı; 2 apartman, 4 iş yeri ve 2 araç etkilendi.
Bölgeden bir vatandaşın çekip gönderdiği görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde yerleşim alanlarının, ağaçların yandığı ve yoğun bir duman görülüyor. Aynı zamanda vatandaşların yangın sebebiyle yaşadığı panik anları da kamera tarafından kaydedildi.