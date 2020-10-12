Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağdı

Sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangının ardından sosyal medyada birçok tepki yükselirken ünlü isimlerden Ezgi Mola da konuya dahil oldu.

Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye'si Ezgi Mola sosyal medya hesabından Hatay'daki yangınlarla ilgili "Bakalım yeniden ağaçlar dikilip Hatay'daki yaralar onarılmaya çalışılacak mı yoksa rant alanı mı olacak? 'Ne olacak zaten yandı, boş orası villa olsun, otel olsun' diyen bir kara cahil güruh görmeyiz umarım! Bakalım kaç ağaç dikilecek?" dedi.

TWITTER'DA LİNÇ EDİLDİ

Bu paylaşımından sonra binlerce kişinin tepkisini çeken Ezgi Mola, Twitter'da adeta linç edilip trend listesine girdi. Binlerce kişi, Ezgi Mola'nın bu paylaşımından sonra TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisini izlemeyeceğini söyledi.

Eleştirilerin yanı sıra birçok sosyal medya kullanıcısı da Ezgi Mola'ya destek oldu.

İşte Ezgi Mola için yapılan bazı paylaşımlar...