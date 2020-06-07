Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü

Hatay'ın Kumlu İlçesinde rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürürdü, babasını da ağır yaraladı.

Kumlu İlçesi uzun kavak mahallesinde yaşayan ve içkili olan T.B, pompalı tüfekle sağa sola ateş etmeye başladı, açılan ateş sonucu 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken babası da ağır yaralandı.

YARALANAN BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Komşusunun rastgele ateş açması sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Halit Yusuf'un cansız bedeni ve yaralanan baba Abdulselam Yusuf, Kumlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası çok sayıda Jandarma ekipleri uzun kavak mahallesinde gerek önlem aldı. Kumlu Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.