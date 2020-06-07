Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Hatay'ın Kumlu ilçesinde içkili olan bir vatandaş, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 yaşındaki Halit Yusuf yaşamını yitirdi, baba Abdulselam Yusuf ise ağır yaralandı.
07.06.2020 21:06 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:24
Hatay'ın Kumlu İlçesinde rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürürdü, babasını da ağır yaraladı.
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Kumlu İlçesi uzun kavak mahallesinde yaşayan ve içkili olan T.B, pompalı tüfekle sağa sola ateş etmeye başladı, açılan ateş sonucu 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken babası da ağır yaralandı.
YARALANAN BABA HASTANEYE KALDIRILDI
Komşusunun rastgele ateş açması sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Halit Yusuf'un cansız bedeni ve yaralanan baba Abdulselam Yusuf, Kumlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay sonrası çok sayıda Jandarma ekipleri uzun kavak mahallesinde gerek önlem aldı. Kumlu Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.