Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler

Sabah saatlerinde Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın için bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangından 2 apartman, 4 iş yeri ve 2 araç etkilendi. Biri çocuk 8 kişi ise yaralandı.

Yangının nasıl çıktığını henüz bilinmezken, bölgeden ilk fotoğraflar geldi:



