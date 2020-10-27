Hatalı basılan 100 TL'yi 70 bin TL'ye satıyor

SAMSUN'da, arkadaşının bozdurması için verdiği paranın hatalı basım olduğunu fark eden Berkan Sevinç (19), bankadan orijinal olduğunu onaylattığı 100 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı.

Bafra'da kasapta çalışan Berkan Sevinç, arkadaşı tarafından bozulması istenilen 100 TL'yi kasada para olmadığı için kendisi bozdu. Daha sonra 100 TL'de bir sıfırın eksik olduğunu fark eden Sevinç, bankaya götürdüğü paranın hatalı fakat orijinal olduğunu öğrendi. Hatalı para hakkında internetten araştırma yapan Sevinç, koleksiyoncular tarafından satın alındığını öğrendi. 100 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkaran Sevinç, eğer satabilirse kazandığı parayla hayalini kurduğu üniversite eğitiminin masrafını karşılamak için kullanacak.

'KASADA PARA OLMAYINCA CEBİMDEN BOZDUM'

Kasapta çalıştığı sırada arkadaşının, getirdiği 100 TL'yi bozmasını rica ettiğini söyleyen Sevinç, "Dükkanın kasasında 100 TL'yi bozabilecek pozuk para olmadığını görünce cebimden bozdum. Daha sonra parayı kontrol ederken 100'ün bir sıfırının eksik olduğunu fark ettim. Acaba sahte mi, diye düşünerek bankaya kontrol ettirdiğimde, paranın orijinal ama hatalı olduğunu öğrendim. Sonra internetten yaptığım araştırmada bu paraların alıcısının olduğunu ve büyük paralar ettiğini öğrendim" dedi.

'ÜNİVERSİTE MASRAFLARIMI KARŞILAYACAĞIM'

Çok farklı fiyatlara satışa çıkarılmış hatalı basım paralar olduğunu fark ettiğini belirten Sevinç, "Yani altı üstü 100 TL, 'Kaç paraya satılabilir ki?' diye düşündüm. Her türlü fiyatı yazan insan varmış, ben de 70 bin TL'ye satışa çıkardım. Eğer satabilirsem okul masraflarımı karşılamayı ve ihtiyacı olan tanıdıklarımın ihtiyaçlarını gidermeyi düşünüyorum" dedi.

Parayı kendisinden bozmasını isteyen arkadaşı ile de sonradan konuştuğunu anlatan Sevinç, "Kendisi fark etmeden bana vermiş parayı. 'Şans senden yanaymış' dedi" diye konuştu.