Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti
Kütahya'da tedavi gördüğü psikiyatri kliniğinden kaçan eski üniversite hocası, ekiplere zor anlar yaşattı. Kaçtıktan sonra evine gidip balkona çıkan adam eline bıçak alarak atlayacağını söyledi. Uzun süren ikna çabalarından sonra aşağı indirilen adam tedavi için kadın doktor ve hemşire istedi.
Kütahya'da hastanenin psikiyatri servisinden kaçıp evinin balkonundan bıçakla tehditler savuran adam, polise zor anlar yaşattı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak'taki apartmanın 5. katındaki evin balkonunda bir kişinin kendine zarar verdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ELİNE EKMEK BIÇAĞI ALIP ATLAMAYA KALKTI
Bir süre önce tedavi gördüğü hastanenin psikiyatri bölümünden kaçtığı belirlenen Mehmet E., ekiplerin gelmesiyle elindeki ekmek bıçağıyla kendisine zarar vereceği ve aşağıya atlayacağı tehdidinde bulundu. Şahıs, bu arada ekiplerin ikna çalışmalarına ayetler okuyarak karşılık verdi.
YANINA KADIN DOKTOR VE HEMŞİRE İSTEDİ
Yarım saatlik ikna çalışmasının ardından Mehmet E., elindeki bıçağı düşürmesiyle etkisiz hale getirildi. Apartmandan indirilip ambulansa götürülürken şarkı söyleyen şahıs, yanında kadın doktor ve hemşirenin olmasını istedi.
ÜNİVERSİTEDE HOCAYMIŞ
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek yeniden tedavi altına alınan şahsın bir üniversitede yıllarca öğretim görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.