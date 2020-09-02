Niğde'de bir kişi, hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu

Niğde'de Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkındaki otomobilin içinde Hamdi Kıran (54) ölü bulundu.

Hastanenin acil girişi yakınlarında bulunan otoparkta otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu cesedin Hamdi Kıran'a ait olduğu saptandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kıran'ın cesedi ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.