Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti

Suriye'nin Haseke ilinin kuzeyindeki Mşirfa Mahallesi'nde terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Yerel kaynaklar, patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Patlama sonrası bölgede yangın çıktığı aktarıldı.

AKŞAM SAATLERİNDE PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Gelen bilgilere göre, Heseke kentinde saat 19:55'te bir silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

SON DÖNEMLERDE 400 GENÇ KAÇIRILMIŞTI

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Haseke ilinde son bir haftada 400 genci zorla silah altına almak için alıkoymuştu. Örgüt, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor. YPG/PKK Suriye'de kaçırdığı veya alıkoyduklarının beyinlerini ideolojik olarak yıkayarak silahlı eğitim verirken, kaçmayı düşünenleri ise tehdit ediyor.Baas rejimi yöntemlerine başvurarak bir yandan baskı ve silah gücüyle halkı yıldırmaya çalışan teröristler, bir yandan da hain planlarına sivilleri alet etmeyi amaçlıyor.