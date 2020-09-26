Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştı

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyurduktan sonra fenomen olan Hanife Gürdal, geçtiğimiz haftalarda 9 ay önce evlendiği Kemal Ayvaz ile tek celsede boşandı. Bir süredir Trabzon'da yalnız yaşayan Gürdal, bugün Instagram hesabından eşiyle barıştığını duyurdu.

EVLİLİKLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERDİLER

Ani bir kararla bitirdiği evliliğine ikinci şansı veren Hanife Gürdal, nikah gününde yaptırdığı çekimlerden birini paylaşarak "Kararlarımı sorgulamayın lütfen" dedi. Gürdal daha sonra da Bengü'nün Günaydın şarkısıyla yatağından bir paylaşım yaptı.

Aynı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Kemal Ayvaz ise "Sen gördüğüm en güzel gelinsin benim güzel karım seni seviyorum. Ben hep senin yanındayım" dedi.