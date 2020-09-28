Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova eşi kimdir? Hande Kazanova mesleği nedir? Hande Kazanova hangi filmlerde oynadı?

25 Eylül 1973, İzmir doğumlu Hande Kazanova Türk tiyatro sinema ve dizi oyuncusu ve sunucudur. Hande Kazanova hangi filmlerde rol aldı? Hande kazanova eşi kimdir?

HANDE KAZANOVA KİMDİR?

Kazanova ailesinin tek çocuğudur. İlkokulunu Alaybey İlkokulu ortaokulu ve liseyi İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde okumuştur. Türkiye'yi temsil ettiği Miss Internatonial (1993) yarışmasında ilk 10 arasına girmiştir. TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri almıştır. 2000 yılında Kiss TV'de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sunmuştur. Aynı sene astroloji yazarı olmuştur. Şu anda Habertürk adlı gazetede burç astroloji yazarlığını yapmaktadır.

HANDE KAZANOVA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2013 - Galip Derviş - Aylin Sayar (Konuk Oyuncu) (2013)

2010 - Geniş Aile - Su (Konuk Oyuncu)

2008 - Karamel - Jülide

2008 - Servet Avcısı - Müzeyyen

2008 - Sıfır Nokta - Didem

2006 - Yanık Koza - Suna

2003-2005 - Kurtlar Vadisi - Canan

2002 - Tatlı Hayat - Konuk Oyuncu

2001 - Aşkına Eşkiya - Nazlı

2001 - Cinlere Perilere - Konuk Oyuncu

1996 - Şeytanın Kurbanları

1992 - Mahallenin Muhtarları - Ece (1997)

HANDE KAZANOVA EŞİ KİM?

2016 yılında astroloji uzmanı olarak İnternethaber Yayın Grubuna katılan Hande Kazanova, 9 Temmuz 2011 yılında işadamı Gürcan Yücel ile evlendi.