46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı

Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünyaevine girmeye hazırlanan 46 yaşındaki oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, düğün öncesi tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Tatilde de sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hande Ataizi, kaldığı yazlığın balkonunda siyah bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

KUSURSUZ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi'nin paylaşımına 9 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi. Ataizi'nin paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Yaşlanmıyorsun, çok güzelsin.

- Bir insan hiç yaşlanmaz mı?

- Hala formdasın.

- Sen hiç mi yaşlanmıyorsun? Maşallah.