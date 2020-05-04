Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak

Yaptığı yardımlarla her fırsatta alkış toplayan ünlü şarkıcı Haluk Levent, YouTube üzerinden yayınlanacak olan yeni programı Kral Çıplak ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

İLK ALBÜMÜNÜ ÇIKARDIĞI TARİHTE GERİ DÖNÜYOR

Talk show programıyla bir çok sürprize imza atmaya hazırlanan Levent, 27 yıl önce ilk albümünü çıkardığı tarih olan 13 Mayıs'ta ilk programıyla müzikseverlerle buluşacak ve birbirinden özel konukları ve izleyicileri interaktif olarak ağırlayacak. 'Kral Çıplak'ta sevenleri için canlı performanslara gerçekleştirilecek olan Haluk Levent, ayrıca Ahbap Derneği gönüllü elçileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacak.