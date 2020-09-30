Halkbank çalışma saatleri - Halkbank şubeleri açılış kapanış saatleri ne zaman? Halkbank şubeleri çalışma, mesai saatleri

Halkbank şubelerinin çalışma saatleri çok merak ediliyor. Vatandaşlar bu mesai-çalışma saatlerine göre şubeye gitmek istiyorlar. Özellikle öğle arasına yakalanmamak için bile çalışma saatlerine bakılabiliyor. Peki Halkbank şubeleri kaça kadar açık, akşam kaçta kapanıyor? Hafta sonu bankalar açık mı? Tüm cevaplar haberimizde...

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 17:00

SALI : 09:00 - 17:00

ÇARŞAMBA : 09:00 - 17:00

PERŞEMBE : 09:00 - 17:00

CUMA : 09:00 - 17:00

CUMARTESİ : Hafta sonu şubeler kapalıdır!

PAZAR : Hafta sonu şubeler kapalıdır!

Halkbank şubeleri hafta içi her gün (pazartes, salı, çarşamba, perşembe, cuma) sabah saat 09:00'da açılmaktadır ve akşam saat 17:00'da kapanmaktadır. Yani banka sabah 9 'da açılıyor ve akşam 5'e kadar açık kalmaktadır. Ardından saat 5'de şubeler kapanmaktadır. Fakat bazı yoğun bölgelerde bu kapanma 5-10 dakika aksayabiliyor. Yani 17:05 veya 17:10 gibi saatlerde de kapanabiliyor. Tabi bu durum tamamen yoğunluğa bağlıdır. Yani çok işlek caddelerdeki halkbank şubeleri 5-10 dakika gecikmeli kapanabilir.

Buna ek olarak Halkbank öğle arası 12:30 - 13:30 arasındadır. Bu saatler arası şube hizmet vermemektedir. Bu bakımdan öğle arasına dikkat edip öyle şubeye gitmekte fayda var. Ayrıca Halkbank ATM'leri 7-24 açıktır. Para yatırma ve para çekme işlemlerinizi ATM üzerinden de yapabilirsiniz.

HALKBANK AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ | HALKBANK AKŞAM KAÇA KADAR AÇIK?

Halkbank sabah kaçta açılıyor : 09:00

Halkbank akşam kaçta kapanıyor : 17:00

Halkbank öğlen molası kaçta : 12:30 - 13:30

Halk Bankası sabah saat 9'da açılır ve akşam saat 5'de kapanır. Halkbank akşam saat 17:00 'a kadar açıktır. Bu saatler arasında Halkbank şubelerine gidebilirsiniz. Halkbank şubelerinde özellikle maaş dönemlerinde çok sıralar olabiliyor. Bu bakımdan erkenden gidip sıraya girmekte fayda var. Veya bankanın kapanacağı saatlere doğru da gidebilirsiniz. Genelde bu saatlerde yoğunluk olmuyor.

HALKBANK ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Halkbank öğlen arası 12:30 - 13:30 arasında 1 saat sürmektedir . Bu zaman diliminde banka işlem yapmamaktadır. Yani bu saatte bankaya giderseniz saat 13:30 'a kadar beklemeniz gerekmektedir.

Halkbank çalışma saatleri

HALKBANK ATM'LERİ ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

Halk Bankası'nın ATM'leri 7 gün 24 saat sürekli açıktır ve çalışmaktadır. Yani her zaman ATM açıktır. Size en yakın ATM'ye giderek para yatırma veya para çekme işlemleri yapabilirsiniz. Size en yakın Halkbank ATM'sini öğrenmek için Halkbankın resmi web sitesine girebilirsiniz. Yüzlerce ATM'si bulunan Halkbank'ın ATM 'lerini kullanarak istediğiniz saatte para işlemlerini halledebilirsiniz. Aynı şekilde hafta sonu da ATM'leri kullanabilirsiniz. Hafta sonu da Atm'ler açıktır.

HALKBANK HAFTA SONLARI AÇIK MI?

Halkbank Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Yani bu günlerde Halkbank şubeleri kapalıdır. Bu bakımdan şubelerde işiniz varsa hafta içi halletmenizi öneririz.

HALKBANK ŞUBELERİ CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Bazı bankaların şubeleri çok işlek caddelerde cumartesi günü açık olabiliyor. Fakat Halkbank hem cumartesi hem de pazar günü hizmet vermemektedir.

HALKBANK RESMİ GÜNLERDE AÇIK MI?

Halkbank resmi günlerde de kapalıdır. Halkbank'ın kapalı olduğu resmi tatil günleri aşağıdaki gibidir:

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı

1 Ocak

1 Mayıs

19 Mayıs

23 Nisan

29 Ekim

30 Ağustos

15 Temmuz

HALKBANK HAKKINDA KISACA BİLGİLER

Türkiye Halk Bankası A.Ş., kısaca Halkbank, Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan ve 1938'de faaliyete geçen bir kamu bankasıdır. 128.480 milyon ₺ aktif büyüklüğü ile dünyanın en büyük 159. bankasıdır. 24 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan kararname ile devlete ait %51,11 hissenin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi kararlaştırılmıştır.

Halkbank ne zaman kuruldu : 1933 (kuruluş) ve 1938 (faaliyet)

Halkbank kaç şubesi var : 1006

Halkbank çalışan sayısı kaç : 17.180

Halkbank sloganı nedir :"Üreten Türkiye'nin Bankası" ve "Halk İster Halk Bank Yapar"

HALKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇTIR?

Halkbank müşteri hizmetlerine "0850 222 0400" numarasından ulaşabilirsiniz.