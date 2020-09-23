Komşusunu dövdüğü için tutuklanan Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğa itiraz etti
Yaşlı komşusuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Mahkeme, avukatların bu talebine incelemeye aldı.
Geçtiğimiz hafta Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.
MAHKEMENİN KARARI BEKLENİYOR
Tuzla'da geçtiğimiz hafta komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvuran Sezai'nin avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler. Mahkemenin, avukatların dilekçesini inceledikten sonra tutukluluğun devamı ya da şüphelinin tahliyesine karar vermesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Tuzla'da 15 Eylül'de şarkıcı Halil Sezai, komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'yi savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırmıştı. Polis eşliğinde adliyeye getirilen şarkıcı, nöbetçi hakimlikçe "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.