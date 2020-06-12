Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor

Haliç'in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyunun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Bir süredir eski kokulu ve pis günlerine döndüğü konuşulan Haliç'le ilgili açıklama ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İBB, deniz suyunun kahverengi olmasını kirliliğe değil yaşanan alg patlamasına bağladı. Açıklamada 2-3 hafta içerisinde Haliç'in eski günlerine döneceğini ifade edildi.

"KİRLİLİK DEĞİL, ALG PATLAMASI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, kirlilik olmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Fitoplanktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük çoğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. Bu sebeple karbondioksit, güneş ışığı ve belirli minerallere (nitrat, fosfat, kalsiyum, silikat, demir vb.) ihtiyaç duyarlar. Normalde suda çözünmüş karbondioksit belirli oranlarda bulunur. Bazı dönemlerde akıntılar deniz dibindeki besin ve mineralleri su yüzeyine doğru çıkarır. Havaların ısınması ile güneş ışığı ve besin bolluğu fitoplanktonların çok hızlı artarak 'alg patlaması' dediğimiz olayı meydana getirir. Ancak mineraller hızla tüketildiği için fitoplanktonlarda yavaş yavaş ölecekler ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir."

TEPKİ ÇEKTİ

Haliç'in son zamanlarda pis görüntülenmesi ve suyun renginin değişmesi vatandaşların da tepkisini çekti. Sosyal medyada konuyla ilgili görüşlerini dile getiren İstanbullular, Haliç'in eski günlerine dönmesinden korktuklarını ve İBB'nin gereken bakımı yapamadığını düşünüyor.