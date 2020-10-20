Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli? Hakan Taşıyan şarkıları

Hakan Taşıyan kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Sesiyle ve şarkıları ile dikkatleri çeken Taşıyan hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Hakan Taşıyan nereli? Hakan Taşıyan eşi kim? İşte, Hakan Taşıyan'ın ailesine dair ayrıntılar...

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Ardından babasıyla düğünlere gitmiş. Askerlik döneminde de komutanları tarafından sesi oldukça beğenildi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kaset çalışmarı öncesinde, Müslüm Gürses'i taklit ettiği gerekçesiyle geri çevrildi. Bunun ardından Ankara'ya giden sanatçı, Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur.

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. 2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi.Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.

ŞARKILARI

1996 Hesabım Bitmedi

1997 Sensiz İki Gün

1998 Gözün Sevem

1999 A Canım Kıymetini Bilemedim

2000 Güz Gülleri

2002 Mor Hicranlar

2003 Hakan Taşıyan

2004 Türkülerle

2005 Mutluluk Yağmuru

2006 Ya Sen Ya Hiç

2012 Gitme Gülüm

2018 Sessiz Sedasız Dönüş

2019 Ben Küskünüm Feleğe

2020 Aramadın