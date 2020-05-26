Uluslararası gıda tedarikçisi Hakan Agro'nun sahibi Hakan Bahçeci, Dubai'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü gelişme sonrası Hakan Bahçeci hakkında bilgiler araştırılırken Hakan Bahçeci kimdir? Hakan Bahçeci hayatı ve biyografisi detayları araştırıldı.

HAKAN BAHÇECİ KİMDİR?

Hakan Bahçeci, 2011-2017 yılları arasında Dubai Türk İş Konseyi Başkanlığını da yürütmüştü. 1969 doğumlu Hakan Bahçeci, evli ve 4 çocuk babası idi.

Hakan Bahçeci, 1989 yılında Mersin'de kurduğu Hakan Gıda şirketini 1996 yılında Dubai'ye taşımıştı. Hakan Bahçeci, Hakan Agro markasıyla 6 kıtada toplam 6 milyon ton ticaret hacmine ulaşmıştı.

32 yıldır tarım ürünleri ticareti ve tedarik zinciri yönetimi alanında aktif rol oynayan Hakan Bahçeci'nin kurucusu olduğu Dubai merkezli Hakan Agro şirketi 24 ülkede ofis veya tesisleri bulunan çok uluslu bir emtia tedarik şirketi olarak faaliyetlerinin sürdürüyor.

Sektörünün sevilen ve takdir edilen ismi Hakan Bahçeci, 2011-2015 yılları arasında Dünya Bakliyat Konfederasyonu (GPC/CICILS IPTIC) Başkanlığı, Tahıl ve Yem Ticareti Derneği (GAFTA) Yönetim Kurulu Üyeliği, Dünya Gıda Güvenliği Komitesi Üyeliği, International Agri Food Network Başkanlığı ve BM'de Özel Sektör Mekanizması Başkanlığı görevlerini de üstlenmişti.

Hakan Bahçeci, ayrıca 2011-2017 yılları arasında Dubai Türk İş Konseyi Başkanlığını da yürütmüştü.