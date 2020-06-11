Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu

UMH güçleri, Terhune kentinin farklı bölgelerinde 4 toplu mezarın bulunduğunu belirterek, toplu mezarlarda bulunan cesetlerin bazılarının ellerinin kelepçeli olduğunu açıkladı.

Olay yerine sevk edilen Libya Kızılayı, toplu mezarlarda bulunan cesetlerin kimlik tespiti yapılmak üzere cesetleri Trablus'taki adli tıpa kaldırıldığını duyurdu. Libya Kızılayı, toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

"BÖLGE CESETLERLE DOLU"

Kayıpları Araştırma İdaresi Müdürü Lütfi Tevfik Misrati, dün kendilerine Libya Kızılayı tarafından toplu mezar bulunduğunun haber verildiğini ve görevlilerin söz konusu alana giderek inceleme yaptığını söyledi.

Çıkarılan naaşlara otopsi yapılacağını ve defin işlemleri için gereken adımların atılacağını dile getiren Misrati, "Şu an toplu mezar bulunan Terhune kentindeyiz. Şimdiye kadar iki ceset çıkarıldı ve gördüğümüz kadarıyla bölge cesetlerle dolu. İleride bir mezar daha bulundu. Burada 10-12 ceset olduğunu düşünüyoruz. Toplamda 5 veya daha fazla noktada mezarlar bulundu" dedi.

BÖLGEDEN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BENZER HABERLER GELMİŞTİ

Terhune'nin ele geçirilmesinden çok kısa bir süre sonra Terhune Devlet Hastanesi'nde de 106 ceset bulunmuştu. Libyalı yetkililer dün de başkent Trablus'un güneyinde bir konteynerin içinde cesetler bulunduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, UMH güçleri, yaklaşık bir hafta önce Trablus'un 80 km güneyindeki Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına almıştı.