Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Intagram hesabı açtı

Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hadise ile olan aşkını resmen ilan etti. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e de oldukça düşkün olan ve sık sık sosyal medya hesabından Benek ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Hadise'den bir adım daha geldi.