Habermetre, 29 Haziran - 6 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 29 Haziran - 6 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre salgın yönetimi ve çalışma rehberi, Pantene Altın Kelebek Ödülleri gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 29 Haziran - 6 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken, salgın yönetimi ve çalışma rehberi 2. sırada, Pantene Altın Kelebek Ödülleri konusu ise 3. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 261.113.649 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

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