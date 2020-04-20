Habermetre, 13 Nisan - 20 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 13 Nisan- 20 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Harun Tan, Ebru Şallı ve Ece Erkengündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Haberöetre, 13 Nisan- 20 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Magazin gündemin ana konusu Harun Tan, Ebru Şallı ve Ece Erkenoldu. İşte gündemi belirleyen konular:

EBRU ŞALLI

Ebru Şallı magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 7.254.709 rakamına ulaştı.

Ebru Şallı

Ebru Şallı

HARUN TAN

Harun Tan magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 5.946.769 rakamına ulaştı.

Harun Tan

Harun Tan

ECE ERKEN

Ece Erkenmagazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 468.130 rakamına ulaştı.

Ece Erken

Ece Erken