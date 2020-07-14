Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da 24 yaşındaki genç kız, kendisinden haber alamadığı için evine çilingirle giren sevgilisinden şikayetçi olunca genç adam hakkında dava açıldı. Şahsın 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

14.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:42

İstanbul'da genç adam tartıştığı kız arkadaşı kapıyı açmayınca eve çilingirle girdi. Erkek arkadaşını evde gören genç kadın ise karakola giderek şikayetçi oldu. Genç adam hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki İklim Ö., 32 yaşındaki Ahmet D. ile sevgiliydi. 6 Ağustos günü tartışan çift akşam saatlerine kadar iletişim kurmadı. Bu duruma içlenen Ahmet D, genç kadının ikametine gitti. Genç kadın kapıyı açmayacağını söyleyerek uyumaya devam etti ve sevgilisinin telefonlarını açmadı.

ÇİLİNGİRE "KIZ ARKADAŞIMDAN HABER ALAMIYORUM" DEDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, uzun süre kız arkadaşından haber alamayan Ahmet D, iddiaya göre İklim Ö'nün mahallesinde bulunan çilingire giderek yardım istedi. Çilingire kız arkadaşından haber alamadığı için endişelendiğini ve hayatından kaygı duyduğunu belirttiği için Ahmet D'nin teklifini kabul etti.

SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Önce dış kapıyı açan çilingir daha sonra genç kadının daire kapısını da açıp Ahmet D'yi içeri soktu. Genç kadın karşısında sevgilisini görünce çığlık atarak yardım istedi ve polisi aradı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan Ahmet D, sevgilisine uzun süre ulaşamadığı için hayatından endişe ettiğini ve bu nedenle eve girdiğini beyan etti.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadın ikametine izinsiz giren sevgilisini affetmeyince olayla ilgili iddianame düzenledi. Savcılık 'konut dokunulmazlığını' ihlal eden sevgili Ahmet D, hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.