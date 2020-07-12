Güzel oyuncu sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi

Karantina döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları ve bu paylaşımlar üzerinden aldığı yorumlarla kendisinden söz ettirmeye devam eden Merve Boluğur sonunda tatil sezonunu açtı.

Üniversite sınavına gireceğini söyleyen ancak sonrasında bu kararından vazgeçen güzel oyuncu tatilden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor.

DANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

Siyah bikinisi ile yaptığı tatil dansıyla beğeni toplayan Boluğur aynı zamanda sörf yapmayı da ihmal etmedi ve bol bol paylaşımda bulundu.