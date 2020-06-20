Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi

İzmir'in Buca ilçesinde, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, elinde pompalı tüfekle cadde üzerinde gezinen şahıs yanından geçen polis aracına dahi aldırış etmedi.

Olay, ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde beyaz bir bez parçasına sarılı pompalı tüfek ile güpegündüz cadde üzerinde gezinen kimliği belirsiz kişi, evinin balkonunda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kayda alındı.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Görüntülerde, çevresinden geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeyen şahıs, yanında geçen polis aracına rağmen elindeki pompalı tüfekle yürümeye devam etti.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.