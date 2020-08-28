Maske tak uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı

Güney Kore'de "Maske tak" uyarılarına öfkelenen yolcu, metroda bulunan diğer yolculara terlikle saldırdı. Çıkan kavganın devamında yumruklar konuştu.

28.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:22

Güney Kore'de metroya maskesiz bilen bir yolcu, "Maske tak" uyarısına öfkelenerek, terlikle yolculara saldırdı.

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Metroya maskesiz binen yolcu, diğer yolcular tarafından tepkiyle karşılandı. Uyarılara öfkelenen maskesiz yolcu ayağındaki terliği çıkararak, yolculara saldırdı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

SON DURAKTA GÖZALTINA ALINDI

Maskesiz yolcunun son durakta polis tarafından gözaltına alındığı ve maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı belirtildi.