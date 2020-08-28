Maske tak uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı

Güney Kore'de metroya maskesiz bilen bir yolcu, "Maske tak" uyarısına öfkelenerek, terlikle yolculara saldırdı.

Metroya maskesiz binen yolcu, diğer yolcular tarafından tepkiyle karşılandı. Uyarılara öfkelenen maskesiz yolcu ayağındaki terliği çıkararak, yolculara saldırdı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

SON DURAKTA GÖZALTINA ALINDI

Maskesiz yolcunun son durakta polis tarafından gözaltına alındığı ve maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı belirtildi.