Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü

Koronavirüs salgının yeniden etkisini arttırması üzerine birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Koronavirüs salgını ile mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de artan vaka sayıları nedeni ile geçtiğimiz hafta başkent Seul'de sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlanmasının ardından ülke çapında kısıtlamaların geri getirilmesine karar verildi. Ülkede yarından itibaren kalabalık toplantılar yasaklanacak, kiliseler ve eğlence mekanları kapatılacak, spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak. Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo yaptığı açıklamada, ülke olarak çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduklarını aktardı.

İKİNCİ DALGAYI AÇIKLAMIŞLARDI

Güney Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jeong Eun-kyeong geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, salgında ikinci dalganın başladığını ve devam edeceğine dikkat çekmişti. Güney Kore'de günlük vaka sayıları 1 haftayı aşkın süredir 300'ün üzerinde seyrederken vakaların çoğu ise başkent Seul ve çevresinde bulunuyor.

AYİNDE 313 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz hafta başkentte bulunan Srang Jeil Kilisesi'nde yapılan ayine katılan 4 bin 500 kişinin 313'ünde koronavirüs tespit edilmişti. Yetkililer, kiliseyi ibadete kapatmış ve ayine katılan herkesin karantina altına almıştı.

309 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan Güney Kore'de bugüne kadar 17 bin 2 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 309 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.