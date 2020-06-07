Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, provokatif saldırı ile ilgili Twitetr hesabından bir paylaşım yaptı. Çelik, paylaşımında, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" ifadelerini kullandı.

"BU EYLEM KÜÇÜMSENMEMELİ"

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Larnaka'da Tuzla Cami'ine Bizans bayrağı asılması olayı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum yönetiminin olayı gerçekleştirenlerin peşini bırakmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Din işleri Dairesi Başkanı Talip Atalay bilgi verdi. Bu kez Larnaka'daki camiye Bizans bayrağı asılmış. Belli ki provokasyondan medet uman birileri var. Leymosun'daki caminin kundaklanma girişiminden sonra, bu eylem de küçümsenmemeli ve Rum yönetimi yapanların peşini bırakmamalıdır" dedi.