Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor

Son günlerde düşüş eğiliminde olan dolar/TL, dün günü 6,78'den tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan dolar, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde saat 12.00 itibarıyla 6,78'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,46'dan, sterlin ise 8,30'dan alıcı buluyor.

YURT DIŞI PİYASALAR ABD-ÇİN GELİŞMELERİNE ODAKLANDI

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile ABD-Çin geriliminin artabileceğine ilişkin endişelerin küresel piyasalar üzerinde baskıya neden olabileceğini belirtti. Konuyla ilgili ABD ve Çin tarafından gelecek açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, açıklanacak verilerin yanı sıra yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.

EKONOMİSTLER MERKEZ'DEN 50 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimlerine bugün de devam edeceğini tahmin ediyor. 17 ekonomistin 15'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.

MERKEZ BANKASI ÜST ÜSTE 8 TOPLANTIDA 1525 PUAN FAİZ İNDİRDİ

22 Nisan'daki son PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti.Geçen ayki toplantıda politika faizini, en yüksek piyasa beklentisi olan 100 baz puan indiren Merkez Bankası, Temmuz 2019'dan bu yana politika faizini üst üste sekiz toplantıda toplamda 1525 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 8,75'e çekti.