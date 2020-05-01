Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor

Dün akşam saatlerinde düşüşe geçen gram altın, günü 383 lira seviyesinden tamamladı. 1 Mayıs nedeniyle yurt içinde piyasaların kapalı olduğu yeni güne de değer kaybıyla başlayan gram altın, 375 liraya kadar geriledi. Altının gram fiyatı saat 12.15 itibarıyla 378 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 liradan, cumhuriyet altını ise 2.531 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.675 dolar seviyesinde bulunuyor.

1 MAYIS NEDENİYLE YURT İÇİ PİYASALAR KAPALI

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olmasıyla nedeniyle Türkiye'de resmi tatil. Bu nedenle yurt içi piyasalar kapalı. Ancak altın fiyatları dünya piyasalarında işlem görmeye devam ediyor. Yurt dışı piyasalarda ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.