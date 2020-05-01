Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor

Dün günü 383 liradan tamamlayan altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başlamasının ardından 376 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 616 liradan, cumhuriyet altını ise 2.511 liradan satılıyor.

Dün akşam saatlerinde düşüşe geçen gram altın, günü 383 lira seviyesinden tamamladı. 1 Mayıs nedeniyle yurt içinde piyasaların kapalı olduğu yeni güne de değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla 376 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 616 liradan, cumhuriyet altını ise 2.511 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.672 dolar seviyesinde bulunuyor.

1 MAYIS NEDENİYLE YURT İÇİ PİYASALAR KAPALI

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olmasıyla nedeniyle Türkiye'de resmi tatil. Bu nedenle yurt içi piyasalar kapalı. Ancak altın fiyatları dünya piyasalarında işlem görmeye devam ediyor. Yurt dışı piyasalarda ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.